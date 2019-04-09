11,67% Бойка Медведчука так надихнули бойовиків і його кремлівського кума, що вони схвалили й план Медведчука. А українці – і поготів?

А втім, коли бандитів, Путіна і перш за все - Медведчука хвилювали думки, сподівання, голоси і доля українців?

Віктор Медведчук каже, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його «планом» щодо «встановлення миру». Про це кум президента Росії Володимира Путіна і голова політради «Опозиційної платформи – За Життя» сказав в ефірі підконтрольного йому телеканалу «112 Україна», повідомляє Українська правда.

Раніше він казав, що один із головних пунктів його «плану» полягає в автономії Донбасу у складі України.

Відповідаючи на питання, чи зможе Україна самотужки відновити економіку на окупованих територіях після їх повернення Медведчук сказав, що «самостійно Україна не впорається, але в цьому немає необхідності».

Водночас кум Путіна зазначив, що «план», який розробила його «політсила», передбачає, зокрема, вільну економічну зону на нині непідконтрольних територіях та інші «питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю».

На цей «план-концепцію», за словами Медведчука, вже «дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва».

Він також вважає, що економічне відновлення Донеччини та Луганщини «буде поєднуватися» з міжнародною європейською та російською допомогою.

«Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії… то, безумовно, ми зможемо через кілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях», – сказав Медведчук.

Нагадаємо, що в кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За Життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру2 з Росією.

Разом із нардепом від «Опозиційного блоку» Юрієм Бойком (11,67% голосів і 4-е «непрохідне» місце у першому турі президентських виборів-2019) вони утворили «Опозиційну платформу – За Життя».

На першому з'їзді «політсили» Медведчук заявив про необхідність застосувати свій «план-концепцію» та створити «автономний регіон Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції.

Після цієї заяви генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.

22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та очільником «Газпрому» Олексієм Міллером.

Через політ Бойка та Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.