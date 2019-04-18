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Суд розблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

Шевченківський райсуд Києва скасував арешт рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку», який належав Олександру Януковичу - сину екс-президента-втікача (позивний «Сашко-Стоматолог»).


Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у своєму Twitter, передає Depo.ua.

«17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О.Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку». Прокурори готують термінові клопотання. Завтра о 9.30 чи повторить суддя Є.Мартинов свою колегу? Нагадаю, на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн», - написала Сарган.

Нагадаємо, 28 листопада 2014 року правлінням Нацбанку було прийняте рішення про віднесення «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича до категорії неплатоспроможних.

26 квітня 2018 року стало відомо, що із ВБР, який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько двох мільярдів гривень.

2 травня Шевченківський районний суд Києва наклав новий арешт на рахунки компанії, пов'язаної з сином екс-президента Олександром Януковичем.

У грудні 2018-го Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із грошових коштів оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича у ВБР та ще кількох установах.

У лютому 2019 року на банк Януковича відкрили ще одну справу - через ймовірну легалізацію 115,88 млн гривень у 2017-2018 роках, в тому числі, через банк сина засудженого екс-президента-втікача Віктора Януковича.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 09:01

 

 

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