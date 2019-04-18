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Звіт спецпрокурора Мюллера: Манафорт обговорював «автономну республіку» на Донбасі на чолі з Януковичем

Колишній політтехнолог Партії регіонів і керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт разом із колишнім російським розвідником Костянтином Килимником обговорювали план щодо створення автономної республіки на окупованих територіях Донбасу, яку б очолив президент-утікач Віктор Янукович.


Про це повідомляється в опублікованому звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, пише Українська правда.

У документі зазначається, що у 2016 році Килимник написав електронного листа Манафорту, в якому розповів, що у під час поїздки у Москву (де на той час проживав Янукович – УП) він «зустрівся з чоловіком», маючи на увазі українського президента-утікача.

Пізніше того ж року Килимник зустрівся з Манафортом у США.

«Спочатку, Манафорт і Килимник обговорювали план вирішення триваючих політичних проблем в Україні завдяки створенню автономної республіки у її індустріалізованому східному регіоні Донбасу (маючи на увазі ОРДЛО – УП) і обрати вигнаного у 2014 році українського президента Януковича головою республіки», - йдеться у доповіді Мюллера.

Цей план, як пізніше зазначав Манафорт, передбачав таємні способи контролю Росією східного регіону (України - УП).

Манафорт заявив, що якщо б він не перервав цю дискусію, Килимник попросив би Манафорта переконати Трампа у цьому мирному плані і Янукович очікував би від Манафорта, щоб той задіяв свої зв’язки у Європі та Україні для втілення цього плану.

«Манафорт від початку розповів прокурорам, що сказав Килимнику про те, що план був божевільним, обговорення припинилися, і що він більше не пригадував, щоб Килимник просив Манафорта переглянути план після їхньої зустрічі 2 серпня», - зазначають прокурори.

Однак прокурори показали йому інші електронні листи, у яких Килимник знову піднімав питання з «мирного плану2 і Манафорт погодився, що пізніше ще були намагання обговорити цей план.

Нагадаємо:

18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.

За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 21:52

 

 

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Ні, «камбек» вже неможливий (56)

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