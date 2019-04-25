«Гібридні громадяни»: у МВС РФ впевнені, що мешканці ОРДЛО такі безсоромні, лицемірні падлюки, що їх вже від росіян не відрізнити

Мешканці окупованих територій на Донбасі зможуть отримати російське громадянство без відмови від українського.

Про це повідомила прес-служба МВС РФ.

Зазначається, що указ Путіна передбачає спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО.

«Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому знаходяться громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях «ДНР» і «ЛНР». У тому числі мова йде про визнаних в Росії документах, виданих органами і організаціями, фактично діючими тільки на даних територіях», - стверджують у російському МВС.

«Таким чином, зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства», - зазначають у російському відомстві.

Наразі «опрацьовуються механізми реалізації» указу Путіна.

У МВС планують, що прийом заяв буде здійснюватися через «уповноважених осіб» бойовиків ОРДЛО і розглядатися на території Ростовської області, «де для цього є всі необхідні умови, включно з матеріально-технічними ресурсами і бланковою продукцією».

Можливий термін розгляду заяви - до 3 місяців.

У МВС РФ заявили, що мешканці ОРДЛО зможуть отримати паспорти громадян РФ у Ростовській області.

Крім того, жителі ОРДЛО, яким нададуть громадянство РФ, зможуть отримати російський закордонний паспорт.

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