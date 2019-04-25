Під Радою майже аншлаг: очікуються виступи авторів «мовного» закону та зірок естради

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Перед будівлею Верховної Ради України проходить мітинг. Головна вимога учасників до парламенту - ухвалити Закон «Про функціонування української мови як державної».


Сьогодні Верховна Рада буде голосувати в цілому за даний проект закону.

Організатор мітингу - коаліція громадських організацій на підтримку законопроекту 5670-д, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Будівля українського парламенту перебуває перед посиленою охороною працівників Національної поліції та бійців Нацгвардії. На площі перед ВР продовжують збиратися люди, переважно молодь. Почали підходити і люди старшого віку. Тут стоять громадяни, на одязі яких є написи «Національна дружина», «Національний корпус», а також люди із прапорами ВО «Свободи», встановлено також намет цієї політичної сили.

Поки що на площі перед парламентом зібралося близько тисячі людей, але вони продовжують прибувати до будівлі парламенту.

У рамках акції має відбутися концерт зіркових українських виконавців та виступи представників авторського колективу законопроекту. Загалом ситуація поки що спокійна. У гучномовець люди наводять аргументи того, чому цей закон має бути ухвалений. Зокрема, вже виступив перед присутніми колишній міністр освіти Сергій Квіт, який нагадав, що в Україні вже не вперше робиться спроба ухвалити закон, який дозволить посилити позиції державної мови, а також закликав присутніх прибрати прапори із партійною символікою, натомість залишити тільки прапори України.

Нині на сцені відбувається молебень за Україну.

У середу стало відомо, що Верховна Рада розглянула близько майже усі поправки до «мовного» законопроекту.

Верховна Рада 28 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про мову, до якого було подано понад 2 тисячі поправок.

У першому читанні «мовний» законопроект було ухвалено 4 жовтня 2018 року.


"ОБКОМ"

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25 Апреля 2019 10:34

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (9)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (5)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (3)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (1)

А я примудрився ні з ким не посваритися (6)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 