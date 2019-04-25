Зеленський щось почув про державну мову – і заговорив

Володимир Зеленський заявляє, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

Про це йдеться у його коментарі, поширеному, прес-службою «Зе!команди».

«Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян», – заявляє Зеленський.

За його словами, законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, 2що зробило його заручником політичної риторики2.

2Закон був ухвалений без попереднього достатньо широкого обговорення із громадськістю. До проекту закону було внесено понад 2 тисячі поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді. Сьогодні важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону – остаточний його текст, з урахуванням усіх поправок, наразі недоступний», – зазначає переможець виборів.

При цьому Зеленський наголошує, що українська мова – єдина державна мова в Україні.

«Так було, так є і так буде. Щодо цього питання – жодних компромісів. Держава повинна дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її вжитку. Це теж безумовно, з цим погоджується все суспільство. Питання в методах, якими ми втілюємо в життя цей стратегічний курс», – вважає він.

«Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення», – додає Зеленський.

Він вважає, що оскільки перед Україною сьогодні стоять серйозні виклики, потрібно «ініціювати та ухвалювати такі закони й такі рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки».

25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який почала розглядати у лютому.