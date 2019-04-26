Доба ООС: у нас жодних втрат – окупантам трохи не пощастило

Про повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 26 квітня говориться:

«25 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПІСКИ;

з озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів ГНУТОВЕ і ПИЩЕВИК;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ТАЛАКІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем один раз обстріляв наші позиції в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 25 квітня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».