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Доба ООС: поранено двох українських військових і одного цивільного, знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 27 квітня говориться:

«26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

тричі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, – поблизу міста АВДІЇВКА;

чотири рази з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПІСКИ;

двічі з протитанкових ракетних комплексів – в районі населених пунктів ОПИТНЕ і МАР'ЇНКА;

з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ОПИТНЕ;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА та ЧЕРМАЛИК;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ГНУТОВЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник п'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – в районі міста СВІТЛОДАРСЬК;

з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ;

зі стрілецької зброї - поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 26 квітня двох окупантів було знищено, чотирьох – поранено. Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили вантажівку окупантів.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт ЧЕРМАЛИК, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Схід»:

з станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються».


"ОБКОМ"

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27 Апреля 2019 07:36

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (14)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (7)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (9)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 