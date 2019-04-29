РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

Народи братньої росіянам Євразії потребують української продукції.

Уряд РФ опрацьовує поправки в законодавство, що стосується транзиту підсанкційних українських товарів через Росію на територію інших країн. Про це розповів журналістам перший заступник керівника апарату уряду РФ Сергій Приходько, передає ТАСС.

«За підсумками розгляду звернень казахстанської і киргизької сторін дозволені транзитні перевезення з України пріоритетного для партнерів переліку промислових товарів», - сказав він.

«Указ діє до 1 липня 2019 року. В уряді РФ опрацьовується питання внесення змін до інших чинних законодавчих норм, що стосуються ввезення в Росію і транзиту вантажів з території України в Казахстан і Киргизію при дотриманні правил навігаційного пломбування та обліку», - додав Приходько.