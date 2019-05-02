Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного та неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей 2 травня 2014 року в Одесі.

«ММПЛУ із занепокоєнням зазначає, що влада не зробила все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного та неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей, що мали місце під час насильства 2 травня 2014 року, і відповідного кримінального переслідування за ці дії», - йдеться в аналітичній записці Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, представленій у четвер в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ООН констатували, що п'ять років потому нікого не притягнуто до відповідальності. «Деякі кримінальні провадження, зареєстровані після цих трагічних подій, застрягли на етапі досудового розслідування, інші - на етапі судового розгляду, з чого можна припустити про відсутність з боку влади реальної зацікавленості в забезпеченні справедливості для жертв та притягнення винних до відповідальності», - йдеться в записці.

У Моніторинговій місії висловили занепокоєння тим, що розслідування поліцією сутичок у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, «може не відповідати критеріям незалежності і неупередженості, враховуючи твердження про можливу причетність правоохоронних органів до цієї справи».

Крім того, в ООН зазначають, що розслідування сутичок у центрі міста видається вибірковим.

«З 29 осіб, яким пред'явлено обвинувачення у зв'язку з вищезазначеними сутичками, 28 є прихильниками федералізації. Водночас п'ять років потому поліція не встановила конкретних осіб, відповідальних за пожежу в Будинку профспілок», - розповіли в ММПЛУ.