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Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного та неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей 2 травня 2014 року в Одесі.


«ММПЛУ із занепокоєнням зазначає, що влада не зробила все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного та неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей, що мали місце під час насильства 2 травня 2014 року, і відповідного кримінального переслідування за ці дії», - йдеться в аналітичній записці Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, представленій у четвер в Одесі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ООН констатували, що п'ять років потому нікого не притягнуто до відповідальності. «Деякі кримінальні провадження, зареєстровані після цих трагічних подій, застрягли на етапі досудового розслідування, інші - на етапі судового розгляду, з чого можна припустити про відсутність з боку влади реальної зацікавленості в забезпеченні справедливості для жертв та притягнення винних до відповідальності», - йдеться в записці.

У Моніторинговій місії висловили занепокоєння тим, що розслідування поліцією сутичок у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, «може не відповідати критеріям незалежності і неупередженості, враховуючи твердження про можливу причетність правоохоронних органів до цієї справи».

Крім того, в ООН зазначають, що розслідування сутичок у центрі міста видається вибірковим.

«З 29 осіб, яким пред'явлено обвинувачення у зв'язку з вищезазначеними сутичками, 28 є прихильниками федералізації. Водночас п'ять років потому поліція не встановила конкретних осіб, відповідальних за пожежу в Будинку профспілок», - розповіли в ММПЛУ.


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 12:44

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (26)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 