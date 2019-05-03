«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

Міцні, як 73% спирт, надії «зеленського» електорату на свого веселого «слугу» значно ослабли вже за два дні після оголошення офіційних результатів виборів президента України.

Менш ніж за добу досить влучний допис В. Зеленського у соцмережі Facebook (про те, що «багато спільного», як сказав Путін, між Україною та Росією – це лише «багато кілометрів» кордону між обома країнами) набув неабиякого резонансу: 7,9 тис. коментарів (!), 3,6 тис. поширень (!!).

Звісно, не можна стверджувати, що усі ці відгуки надійшли до сторінки Зеленського лише з українських міст та селищ. Один з коментаторів допису підкреслив: «Одне не можу зрозуміти, чому у президента України в комментах 2/3 росіяни, що безмежно обурені його висловами?)) Любі мої, тулить до Путіна у твітер і там пишіть? А, стоп, у Путіна нема твітера, йому до ср…ки ваша думка))».

«Обком» вирахуванням таких пропорцій не переймався: ми просто насолоджувались коментарями окремих дописувачів, перш за все – українських. Як у пісні: «Горіла вата, палала».

Наведемо декілька (справжніх гурманів для отримання максимального задоволення відсилаємо до колекції Андрія БОНДАРА - там ще багато чого залишилось).

Ось, чудовий приклад – про В. Зеленського як «петезаменителя»:

А це вже виборець «за Вілкула» - від якогось «полка победы», Маргарита Викторовна:

«Уважаемый Владимир Александрович! Пожалуйста, не забывайте о том, что за вас в большинстве своём проголосовал весь Юго-Восток, мы надеялись, что после выборов страна возьмёт курс на мир и благополучие, а не на продолжение курса Порошенко-2. Мы верили в то, что вы, будучи сам с Кривого Рога, поймёте, услышите нас и будете считаться с нашим мнением. Не будете продолжать стратегию нацизма. Но, к сожалению, мы видим, что этим постом вы показываете продолжение старого курса, увы...А мы вам поверили, мы думали вы действительно что-то измените! Может стоит одуматься? Ведь получить доверие и поддержку можно, а потерять ее ещё легче. И Львов голосовал не за вас, а мы голосовали, так, может, стоит наше мнение в первую очередь учесть? А не одного региона страны? И почему вы не выразите свои соболезнования людям, невинно погибшим 2 мая 2014 года в Одессе? Владимир Александрович, очень вас прошу, объедините народ, не делите! Выполните своё предвыборное обещание!» (кінець цитати)

І, нарешті, останній експонат нашої колекції – про надії простих телеглядачів РФ. Які, до речі, напрочуд мало чим відрізняються от багатьох, «73-відосткових» телеглядачів України. Автор коментаря – «мастер раскрытия гениев (!), коуч масштабности (!!) мышления».

«Масштабність коуча геніїв», дійсно, вражає:

«Микола Латанський: Пане Президенте, мені російські друзі пишуть, що наразі Ви починаєте набирати не аби яку популярність у Росії. Народ сім’ями дивиться «Слугу Народу» і розуміє, що може бути інакше. Відчуваю, що росіяни вже готові до Ваших прямих звернень до них. Ви можете зрушити народні маси росіян на повалення ще одного злочинного режиму!» (кінець цитати коуча)

Зверніть увагу на цифри у лівому куточку знизу – 5,7 тис.

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