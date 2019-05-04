Інавгурант не зміг дізнатися у депутатів, коли він стане гарантом

Дата інавгурації залишається невідомою.

Зеленський заявляє, що дата його інавгурації стане зрозумілою 14 травня на засіданні Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам після сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами в парламенті.

Зеленський зазначив, що відбулась зустріч, «перше знайомство».

(Зеленський після «першого знайомства», фото УНІАН)

«Ми запропонували нашу дату (інавгурації), яку я вам сказав перед цим засіданням (19 травня)», - сказав Зеленський.

За його словами, цю дату він обговорив з учасниками зустрічі, адже «є зв’язок з іноземними гостями, які просто хочуть зрозуміти і свій графік». «Тому що всі хочуть при їхати до нас, в Україну, для цього святкування, для цього дуже серйозного дня», - пояснив він.

Як сказав Зеленський, на зустрічі обговорювалися різні дати: «Є різні думки у лідерів фракцій. Тому напевно, дату ми, Україно, зможемо з вами зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради. Вони будуть голосувати за нашу дату. Ну, подивимось».

На зустрічі були присутні, зокрема, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк, голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський та співголова групи «Відродження» Віктор Бондар.

Відповідаючи на запитання щодо відсутності на зустрічі деяких лідерів фракцій і чи, на його думку, їх просто немає в країні, чи вони проігнорували зустріч, Зеленський зауважив, що йому «все одно».

«Напевно, є якісь причини… це просто до моєї особи ставлення. Це повага до народу України, який обрав президента», - додав Зеленський. Загалом він вважає, що зустріч пройшла добре.