 

04 мая

23:52

ЦИТАТА_04.05.19: «…Так ждут нас наши мертвые в могилах, Как дети у забора в детсаду»

22:37

Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

20:55

Оркобразилець Лусваргі отримав вирок не на свою користь – на відміну от укробразильця Мораеса (фото)

20:21

Кличко примудрився вибити за екскурсію по Києву $50 тис. Без застосування сили - під музику Сантани (фото, аудіо)

18:48

Інавгурант не зміг дізнатися у депутатів, коли він стане гарантом

16:00

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

15:35

Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

14:20

НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

14:09

Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

13:48

За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

09:37

Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

07:39

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

03 мая

23:55

ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»

23:33

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента України

23:11

В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

22:34

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

22:17

Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

15:03

На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

13:41

«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

11:56

Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

10:56

На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

10:47

Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

10:13

Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

Номер Олежка йому вже залишив.


Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив сьогодні, ближче до ночі, у Facebook:

«На зустріч із Зеленським, де обговорювалося питання інавгурації, я не пішов. Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон. Головна тема нашої майбутньої особистої розмови - це не дата інавгурації (питання насправді другорядне для українців!), а три ключові питання: 1) як він відновить мир в Україні; 2) як він відновить економіку; 3) як він подолає бідність українців? Інші питання мене не цікавлять!» (кінець цитати).

Зрозуміти Олежку можна: цього тижня стало відомо, що голова виконкому його Радикальної партії, екс-топ-менеджер Ріната Ахметова Юрій Зінченко («Зіна», як його почали називати після того, як він подався к Ляшку) залишив свій пост.

Щоб зрозуміти, яка це втрата для РП і для Ляшка особисто, наведемо, по-перше, FB-«резюме» Зінченка:

По-друге - стислий перелік непростих, навіть, можна сказати, нетрадиційних взаємовідношень між «командою» Ріната Ахметова і Ляшком (заголовки матеріалів сайту «УкрРудПром» за декілька місяців 2017-2018 років):

ДИВ. ТАКОЖ:

Урежут финансирование. Почему от Ляшко уходят менеджеры Ахметова

«Просунутий хлопець» Зеленський не проти зближення з найбільш «нетрадиційним» персонажем своїх скетчів


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Мая 2019 22:37

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (34)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 