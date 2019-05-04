Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

Номер Олежка йому вже залишив.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив сьогодні, ближче до ночі, у Facebook:

«На зустріч із Зеленським, де обговорювалося питання інавгурації, я не пішов. Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон. Головна тема нашої майбутньої особистої розмови - це не дата інавгурації (питання насправді другорядне для українців!), а три ключові питання: 1) як він відновить мир в Україні; 2) як він відновить економіку; 3) як він подолає бідність українців? Інші питання мене не цікавлять!» (кінець цитати).

Зрозуміти Олежку можна: цього тижня стало відомо, що голова виконкому його Радикальної партії, екс-топ-менеджер Ріната Ахметова Юрій Зінченко («Зіна», як його почали називати після того, як він подався к Ляшку) залишив свій пост.

Щоб зрозуміти, яка це втрата для РП і для Ляшка особисто, наведемо, по-перше, FB-«резюме» Зінченка:

По-друге - стислий перелік непростих, навіть, можна сказати, нетрадиційних взаємовідношень між «командою» Ріната Ахметова і Ляшком (заголовки матеріалів сайту «УкрРудПром» за декілька місяців 2017-2018 років):

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