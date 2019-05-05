Версія поліції: нічне вбивство у кафе заступника начальника відділення пов'язане з його службовою діяльністю, певно

Названо попередню версію вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції (смт, центр Баришівського району Київської області).

Речник поліції Київської області Микола Жукович повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна», відповідаючи на питання, які версії наразі розглядає відносно вбивства правоохоронця

«Ми пов'язуємо це з його професійною діяльністю. Те, що він є діючий працівник поліції, заступник керівника Баришівського відділу поліції. І його службова діяльність може бути пов'язана з цим трагічним випадком», - сказав Жукович.

Він також зазначив, що під час нападу інших постраждалих немає.

Заступника начальника Баришівського відділення поліції застрелили вночі 5 травня.

Як повідомляється на сайті поліції області, інцидент стався в ніч на 5 травня. Встановлено, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, йому вистрілили у шию.

В області розпочато поліцейську спецоперацію «Сирена». За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження.