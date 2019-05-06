Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку у задоволенні скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані судового реєстру.

Суд зберіг арешт активів, які були передані «приватівцями» в іпотеку/заставу для НБУ як забезпечення боргів Приватбанку з рефінансування.

Під арешт потрапили майже 1,3 тис одиниць залізничного рухомого складу, зерновий термінал «Бориваж», завод «Біола», офісна будівля в м. Києві, яку орендує телеканал «1+1», літак Boeing 767-300, ангар для обслуговування літаків, 34 земельні ділянки в Одеській області, а також численна нерухомість.

У ході судового процесу НБУ наполягав, що лютневий арешт «приватівських» активів підлягає скасуванню, враховуючи, що Печерський райсуд м. Києва у 2017 році вже накладав арешт на те саме майно.

Крім цього, повторний арешт активів Коломойського «унеможливлює здійснення задоволення його вимог за рахунок предмету іпотеки (застави), в тому числі шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення».

Нагадуємо:

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня 2019 р. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.