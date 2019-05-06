 

06 мая

16:57

Завтра зранку Порошенка чекатимуть у Луценка: допит

16:03

«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

15:28

Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

15:00

Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

14:22

Не всі міністри тікають з державного човна, дехто навпаки – готовий служити далі у складі «молодого» екіпажу

13:14

Урочисто відкритий Порошенком напередодні виборів аеропорт у Закарпатті виявися нікому не потрібним (фото)

12:36

Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

11:47

ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!

09:43

Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

09:02

Освіта нижче середньої: щоб отримати атестат, школярам ОРДЛО і РФ необхідно позначити «ДНР» як «регіон Росії» (фото)

07:53

Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п'ятьох – частково

05 мая

16:58

У міністра внутрішніх справ Авакова заспокоїли: лідерам фракцій Ради, які проігнорували зустріч з Зеленським, нічого не загрожує

16:23

По Києву оголошено штормове попередження. А на Закарпатті уся вода піде до річок, та й годі

15:04

Версія поліції: нічне вбивство у кафе заступника начальника відділення пов'язане з його службовою діяльністю, певно

13:20

До відома майбутніх «гібридних» громадян РФОРДЛО: в Росії вже діють нові правила для месенджерів – «не спрятаться, не скрыться»*****

10:44

НАЗК викрило нардепів, які «діяли у власних інтересах»: виявилось, що в Раді у Дубневича є не тільки рідний брат, а ще й Святош

07:32

Доба ООС: поранено одного нашого військового - в окупантів «два по 200»

04 мая

23:52

ЦИТАТА_04.05.19: «…Так ждут нас наши мертвые в могилах, Как дети у забора в детсаду»

22:37

Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

20:55

Оркобразилець Лусваргі отримав вирок не на свою користь – на відміну от укробразильця Мораеса (фото)

20:21

Кличко примудрився вибити за екскурсію по Києву $50 тис. Без застосування сили - під музику Сантани (фото, аудіо)

18:48

Інавгурант не зміг дізнатися у депутатів, коли він стане гарантом

16:00

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

15:35

Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

14:20

НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

14:09

Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

13:48

За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

09:37

Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

07:39

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку у задоволенні скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.


Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані судового реєстру.

Суд зберіг арешт активів, які були передані «приватівцями» в іпотеку/заставу для НБУ як забезпечення боргів Приватбанку з рефінансування.

Під арешт потрапили майже 1,3 тис одиниць залізничного рухомого складу, зерновий термінал «Бориваж», завод «Біола», офісна будівля в м. Києві, яку орендує телеканал «1+1», літак Boeing 767-300, ангар для обслуговування літаків, 34 земельні ділянки в Одеській області, а також численна нерухомість.

У ході судового процесу НБУ наполягав, що лютневий арешт «приватівських» активів підлягає скасуванню, враховуючи, що Печерський райсуд м. Києва у 2017 році вже накладав арешт на те саме майно.

Крім цього, повторний арешт активів Коломойського «унеможливлює здійснення задоволення його вимог за рахунок предмету іпотеки (застави), в тому числі шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення».

Нагадуємо:

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня 2019 р. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.


Економічна правда

Версия для печати  Версия для печати

06 Мая 2019 15:00

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 