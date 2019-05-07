Судді ВАКС обрали собі голову – і зачінилися на 4 місяці: на ремонт кімнати

Судді Вищого антикорупційного суду під час зборів у вівторок, 7 травня, визначили 5 вересня 2019 року датою початку роботи суду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідне рішення підтримали 32 суддів, один проголосував проти та двоє - утрималися.

Про початок роботи суду буде повідомлено шляхом публікації відповідної інформації на веб-порталі судової влади та в газеті «Голос України».

Крім того, судді доручили Голові Вищого антикорупційного суду звернутись до органів державної влади з метою сприяння у вирішенні організаційних питань для забезпечення початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Раніше у коментарі «Укрінформу» суддя Маркіян Галабала зазначав, що Вищий антикорупційний суд зможе розпочати роботу не раніше, ніж через чотири місяці, тобто у серпні-вересні поточного року.

Суддя пояснив, що стільки часу потрібно для обладнання спеціальної кімнати, де слідчі судді будуть надавати санкції для проведення слідчих дій.

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