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«У Зіни» через жінку стріляли в нардепа від «Блоку Порошенка»: поранено ногу
Про це повідомив брат нардепа А. Урбанського від БПП – голова Одеської облради А. Урбанський.
Стріляли у селі Санжейка, що під Одесою.
Про це повідомила Dumskaya (далі - мовою видання):
«В результате конфликта, который произошел вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района, ранен народный депутат Александр Урбанский.
Об этом «Думской» сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский.
«Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение», - рассказал Анатолий Урбанский.
(брат А. Урбанський-нардеп)
По данным «Думской», конфликт произошел в гостинице «Хуторок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко (он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала).
Полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления» (кінець цитати).
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