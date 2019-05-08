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«У Зіни» через жінку стріляли в нардепа від «Блоку Порошенка»: поранено ногу

Про це повідомив брат нардепа А. Урбанського від БПП – голова Одеської облради А. Урбанський.


Стріляли у селі Санжейка, що під Одесою.

Про це повідомила Dumskaya (далі - мовою видання):

«В результате конфликта, который произошел вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района, ранен народный депутат Александр Урбанский.

Об этом «Думской» сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский.

«Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение», - рассказал Анатолий Урбанский.

(брат А. Урбанський-нардеп)

По данным «Думской», конфликт произошел в гостинице «Хуторок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко (он возглавлял РГА в 2010 году и был уволен с должности после коррупционного скандала).

Полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 08:13

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 