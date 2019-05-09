Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

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Сьогодні потужно законспірована мережа кореспондентів «Обкому» в окупованому тилу орків «русского мира» почне урочистий онлайн-репортаж (під рубрикою «ОН-ЛАЙНО») з міст подій і пригод ОРДО (не виключно, що і з ОРЛО).


А поки броньована техніка рашистів займає позиції на центральних вулицях і у дворах Донецька (готується до параду), надійшла ось така новина – трохи запізніла, проте на то були причині (цитуємо «Новости Донбасса» мовою видання):

«Главный нарколог Донецка ранен.

В бывшем Донецком областном наркодиспансере, который группировка «ДНР» называет «республиканским наркологическим центром», пациент взорвал гранату. В результате пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из собственных источников.

О пациенте известно, что он участвовал в боевых действиях в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР». Ему 60 лет. После взрыва гранаты в кабинете врача пациент погиб. Цыба тяжело ранен.

В группировке «ДНР» не делали заявлений о данном инциденте, информацию умалчивают.

В региональных интернет-СМИ данная информация появилась в конце апреля. СМИ ссылаются на анонимного пользователя соцсетей, который утверждает, что пациент, перед тем как бросить гранату, пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Его остановили, однако позже прогремел взрыв» (Отакої!.. - кінець цитати).

«Астанавітєсь!! – кричали, як той Янукович, у кабінеті головного нарколога «ДНР» І. Циби. – Пацієнт, астанавітєсь!..»

Ну той і зупинився… чи то від вибуху загинув на місті, чи то вже під вікном (ця інфа теж замовчується).

От ці цивільні у білих халатах та гамівних сорочках. Треба було гукати: «Пацієнте, струнко!».


"ОБКОМ"

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09 Мая 2019 09:13

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (46)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 