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«Історія може повторитися»: Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Судячи з подій, що відбулися учора, 9 травня, під окупованим рашистами Севастополем, історія вже повторюється. Втім окупанти давно попереджали: «Можемо повторити».


Сейм Латвії ухвалив заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар, у якій ідеться, що радянська влада здійснила геноцид стосовно кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу парламенту Латвії.

В ухваленому документі зазначається, що цілий ряд історичних джерел вказують на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що жили в Радянському Союзі. В тому числі - і проти кримських татар, щоб знищити їхню культуру, соціальний спадок, історичну приналежність народу до території Кримського півострова, та щоб вижити їх з батьківщини.

Сейм у заяві також нагадує, що Росія п'ять років тому незаконно анексувала Крим. Латвійські парламентарі засуджують тривалу політику утисків та насильства з боку Росії щодо кримських татар.

«Ті кримські татари, хто відмовляється прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, стикаються з дискримінацією. Їм заборонено допуск до освіти, медичних послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції і культуру. Немислимо, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. Історія може повторитися», - сказав голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс.

Заява закликає міжнародне співтовариство та інституції відзначити депортацію кримських татар 75 років тому і стежити за сьогоднішніми подіями в Криму.

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10 Мая 2019 15:30

 

 

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Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

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