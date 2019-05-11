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«Flight canceled»: адвокат Трампа вже скасував візит до Києва - через «ворогів президента»

Звісно, мова не про ворогів президента Порошенка або президента Зеленського.


Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, скасував анонсований раніше візит до України для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Адвокат вважає, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року».

«Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, я переконаний, що президент (Зеленський – Fox News) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа), та людьми, які - принаймні одному випадку - явно корумповані й залучені до цієї схеми», - сказав Джуліані.

Він додав, що його рішення не пов'язане з майбутніми виборами президента США 2020 року.

Нагадаємо, учора, 10 травня, персональний адвокат американського президента Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента країни Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському те, що знає про людей з його оточення.


Українська правда

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11 Мая 2019 09:35

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (7)

А я примудрився ні з ким не посваритися (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 