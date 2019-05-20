Вакарчук сказав, кого не буде у списку його партії

Але хтось буде.

Музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру включати в список своєї партії народних депутатів нинішнього скликання.

«Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін і будемо робити їх самі. Тому наш список, я так вважаю і буду пропонувати це партії, повинен повністю складатися з людей, серед яких не буде діючих народних депутатів», - сказав він в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

За словами Вакарчука, нардепи нинішнього скликання парламенту можуть спробувати свої сили на мажоритарних округах.

«Є багато хороших народних депутатів, у яких можуть погляди збігатися з нашими. Я впевнений, що на мажоритарних округах вони з успіхом переконають своїх виборців за результатами їх роботи за 5 років», - пояснив він.