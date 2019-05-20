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Мінстець провело розслідування щодо свого відео з Україною без Криму: жодної конкретики
У Міністерстві інформаційної політики завершили службове розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті «Бориспіль», де Україну було зображено без АР Крим.
Про це повідомили у МІП у відповідь на запит УНН.
«Стосовно службового розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті «Бориспіль» повідомляємо, що таке розслідування проведено, відеоролик виправлено виконавцем», - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 29 квітня до поліції звернувся пасажир аеропорту «Бориспіль», який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна зображена без АР Крим. За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту «Бориспіль» було відкрито кримінальне провадження.
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