Мінстець провело розслідування щодо свого відео з Україною без Криму: жодної конкретики

У Міністерстві інформаційної політики завершили службове розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті «Бориспіль», де Україну було зображено без АР Крим.

Про це повідомили у МІП у відповідь на запит УНН.

«Стосовно службового розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті «Бориспіль» повідомляємо, що таке розслідування проведено, відеоролик виправлено виконавцем», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 29 квітня до поліції звернувся пасажир аеропорту «Бориспіль», який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна зображена без АР Крим. За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту «Бориспіль» було відкрито кримінальне провадження.

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