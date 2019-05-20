Зеленський закликав США посилити санкцій проти РФ

Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в його інавгурації.

Як повідомляє прес-служба Зеленського, він обговорив із представниками США реформи та протидію російській агресії.

Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, – наголосив Зеленський. – Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.