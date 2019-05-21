Радбез ООН відмовилася обговорювати російську маячню відносно українського закону про українську мову

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського «мовного закону».

Відповідне процедурне рішення було ухвалене на самому початку засідання, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми протестуємо проти проведення цього засідання та закликаємо інших членів проголосувати проти ухвалення його порядку денного», - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

Делатр пояснив, що ухвалений 25 квітня закон не може ставитися на один рівень з важкою гуманітарною ситуацією на Донбасі. Він вважає, що Росія спеціально ініціювала це засідання спеціально у день інавгурації нового Президента України Володимира Зеленського, аби використати Раду Безпеки для своїх цілей.

Його слова підтримав представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген та заступник постпреда США Джонатан Коен, постпред Польщі при ООН.

На голосування було поставлене процедурне питання щодо проведення засідання, і проти його ухвалення проголосували 6 держав-членів, за - лише 5, ще 4 - утрималися. Засідання було скасовано.

Представник Росії Василій Небензя не погодився з колегами та переконував, що український закон про мову пов’язаний з Мінськими домовленостями.

Від «Обкому»: Спеціально для російського пана Небензі повторюємо: скасовано – і не бензьот!

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