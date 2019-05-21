ЛегаліЗЕ: законопроект про легалізацію канабісу зареєстрували в Раді

Понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект №10313, який передбачає легалізацію обороту медичного канабісу.

Про це з посиланням на сайт Ради, сповіщає Українська правда.

Наразі текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.

Законопроект розроблено на виконання відповідної петиції за легалізацію медичного канабісу, яку зареєстрували на сайті Ради 30 січня 2019 року. Відзначається, що за 42 дні петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Українська асоціація медканнабісу вважає, що відсутність доступу до марихуани «порушує конституційне право близько 2 млн громадян на життя і доступ до ефективного лікування».

Петиція вимагає врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з каннабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.

Раніше, 15 травня, комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.

Від «Обкому»: