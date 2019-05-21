Зеленський та адвокат Коломойського навели лідерам фракцій ВР головний «аргумент» на користь розпуску Ради (фото)

Цей «аргумент» – соцопитування.

Як вже повідомлялося, в адміністрації Зеленського відбулася його зустріч з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі йшлося про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів, повідомила прес-служба Зеленського:

(фото прес-служби Зеленського)

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – заявив Зеленський.

(Зеленський та адвокат Коломойського Андрій Богдан, фото прес-служби Зеленського)

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежить від того, коли Зеленський підпише указ про розпуск парламенту.

Також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

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