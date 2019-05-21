 

21 мая

18:17

Зеленський підписав указ про розпуск Ради і призначив дату дострокових виборів

17:43

Чужим «Голосом»: партію Вакарчука зареєстровано-перереєстровано

15:54

Помер МАРКІЯН ІВАЩИШИН

14:38

Зеленський та адвокат Коломойського навели лідерам фракцій ВР головний «аргумент» на користь розпуску Ради (фото)

14:01

Указ про дострокові парламентські вибори може з’явитися завтра. Самі вибори можуть пройти наприкінці липня

13:15

Усього 4,8 млн – і екс-командувач Нацгвардії вже на волі

12:49

ЛегаліЗЕ: законопроект про легалізацію канабісу зареєстрували в Раді

11:41

На зустрічі із головним коміком країни лідері фракцій Ради поводяться як справжні клоуни (фото)

10:02

Місія МВФ прибула до Києва оцінювати реформи попередників нової влади

09:18

Зеленський зрозумів, що нардепів «голими понтами» не взяти: його перший указ – не про розпуск Ради

08:28

Радбез ООН відмовилася обговорювати російську маячню відносно українського закону про українську мову

07:15

Дoбa ООС: є поранені

20 мая

22:05

Зеленський закликав США посилити санкцій проти РФ

21:06

Порошенко переїхав

19:49

Мінстець провело розслідування щодо свого відео з Україною без Криму: жодної конкретики

18:36

Веселий та винахідливий: Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік

17:55

Гройсман вирішив подати у відставку, але не сьогодні

17:42

Міністр оборони України заявив про свою відставку на тлі руїн Кремля (фото)

16:03

Гепа и мер Одеси об’єднуються в одну банду

15:13

Вакарчук сказав, кого не буде у списку його партії

14:59

Екс-заступник глави адміністрації Януковича обіцяє швидкий реванш

14:27

Зеленський викликав до себе голів парламентських фракцій

11:42

Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду

10:49

Зеленський присягнув

08:42

Дoба ООС: поранено одного нашого військового

19 мая

14:15

Портнов встиг повернутися до інавгурації (фото)

07:40

Доба ООС: поранено чотирьох наших військових

18 мая

16:24

У неділю Київ почнуть готувати до нової влади - обмежать рух

10:21

З приводу українського закону про українську мову блазні Росії вирішили розважити увесь Радбез ООН

08:53

«Беня знає за облаву»: Коломойського не залякати розслідуванням ФБР

Зеленський та адвокат Коломойського навели лідерам фракцій ВР головний «аргумент» на користь розпуску Ради (фото)

Цей «аргумент» – соцопитування.


Як вже повідомлялося, в адміністрації Зеленського відбулася його зустріч з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі йшлося про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів, повідомила прес-служба Зеленського:

(фото прес-служби Зеленського)

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – заявив Зеленський.

(Зеленський та адвокат Коломойського Андрій Богдан, фото прес-служби Зеленського)

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежить від того, коли Зеленський підпише указ про розпуск парламенту.

Також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

ДИВ. ТАКОЖ: Підпадаючий під люстрацію юрист ЗЕКоломойської команди заходив до свого знайомого голови КСУ потеревенити, але не про люстрацію


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Мая 2019 14:38

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (11)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (6)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (4)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (1)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (3)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (18)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 