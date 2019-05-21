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Чужим «Голосом»: партію Вакарчука зареєстровано-перереєстровано

Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Голос», про створення якої нещодавно повідомив музикант Святослав Вакарчук.


Про це повідомила керівник штабу партії, екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

«Всі бюрократичні бар’єри подолано — сьогодні від Міністерства юстиції отримали документи про перереєстрацію партії! Ми розуміли, що часу у нас буде небагато і ми можемо не встигнути самотужки зареєструвати свою партію. Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її у партію «Голос» і йдемо на вибори», — розповіла Клименко.


"ОБКОМ"

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21 Мая 2019 17:43

 

 

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Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 