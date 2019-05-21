Головний адміністратор Зеленського готовий винести на «референдум» питання про капітуляцію перед РФ

І ніяких «червоних ліній».

Глава адміністрації президента України Андрій Богдан зазначає, що в команді президента Володимира Зеленського розглядають можливість винесення питання про укладення домовленостей з Росією про мир по війні на Донбасі на всенародний референдум.

«Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Все-таки повинні не тільки політики говорити, а й народ. Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум , щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна» у вівторок увечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Говорячи про те, які існують в команді Зеленського «червоні лінії» на переговорах з РФ, Богдан зазначив: «Є дуже хороше правило, яке є у дипломатів, - не фіксувати свої «червоні лінії», коли йдеш на переговори. Ця практика напрацьована досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг».

«Ми змушені шукати компроміс. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми», - підкреслив глава АП.

Від «Обкому»: Нагадаємо, що про «червоні лінії» взагалі казав не Зеленський, а «у Зеленського», а саме – Дмитро Разумков. І казав він 25 квітня таке (цитуємо): «У нас є дві червоні лінії: ми не готові торгувати, здавати в короткострокову чи довгострокову оренду, дарувати в користування українські землі й українських громадян». Тобто, про умови, на яких окуповані райони Донбасу (щодо Криму, то в РФ неодноразово заявляли, що «питання Криму закрито» ) повернуться до України – на українських, російських чи на «мінських», - чітко ані сам Зеленський, ані «у Зеленського» не казали.

І у цьому контексті бажання юриста Коломойського-Зеленського «не фіксувати свої червоні лінії» виглядає багатозначно.