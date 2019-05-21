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Начальником Генштабу став Хомчак
Муженка звільнено.
Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка.
Відповідні укази №301/2019 і №302/2019 від 21 травня 2019 року оприлюднено на сайті Зеленського.
Руслан Хомчак (1967 р. н.) - генерал-лейтенант Збройних сил України, учасник АТО, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ (2016-2017 рр.). Із лютого 2017 року обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони.
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