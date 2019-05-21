Парубій заявив, що Зеленський «грубо порушив Конституцію», і скликає позачергове засідання Ради

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Засідання парламенту призначено на завтра.


Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на середу, 22 травня, о 12:00, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше сьогодні Зеленський звернувся до Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону України «Про державні закупівлі».

Також сьогодні Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Пізніше Парубій написав на своїй сторінці у Facebook наступне: «Сумно і тривожно, що гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак».


"ОБКОМ"

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21 Мая 2019 23:12

 

 

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