Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

Таке враження, що «не родич» Гриценка у штабі «ЗЕ!команди» заздалегідь попередив його про рішення Зеленського розпустити Раду, і Гриценко зі старту вирвався вперед - на три корпуси.

Учора лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що його партія піде на позачергові вибори Верховної Ради спільно з партіями «Народний контроль», «Рідна Країна» та «Європейська партія України», повідомив Інтерфакс-Україна.

«Указ видано - вибори 21 липня. Наша команда «Громадянська позиція» спільно з партіями «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна Країна» (Микола Томенко) і «Європейська партія України» (Микола Катеринчук) посилена професіоналами в ключових сферах - разом ідемо на вибори. Формувати новий парламент і новий уряд на нових цінностях - професіоналізму, чесності й нульової толерантності до корупції», - написав Гриценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

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