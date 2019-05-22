Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

Головний радикал своєї партії заявив, що Зеленський – це Янукович сьогодення і ініціює збір підписів під зверненням до КС про визнання неконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Про це Олег Ляшко написав учора ввечері у Facebook:

«Указ Зеленського про розпуск парламенту - неконституційний, незаконний і свавільний! Зеленський - як Янукович, який у 2010 році після виборів через продажних суддів КС змінив Конституцію, щоб захопити владу. Результат - вбивства людей, війна і хаос! Я абсолютно впевнений, що більшість громадян чекають від нового Президента дотримання Конституції і законів України. Лише це врятує державу від хаосу і беззаконня.

Натомість Зеленський і його оточення йдуть шляхом Януковича - користуючись своїм тимчасовим високим рейтингом, намагаються рейдернути парламент, щоб захопити владу в Україні. Це називається узурпація держаної влади, що прямо заборонено ст. 5 Конституції України. Правоохоронні органи, паралізовані рейтингом Зе, не виконують свої конституційні обов‘язки і не протидіють узурпатору.

(Зе і Ля після інавгурації 20 травня, фото lb.ua)

Я недаремно наполягав на прямій трансляції з моєї зустрічі із Зеленським. Охорона Президента за його командою вирвала в мене телефон, щоб не дати мені цього зробити. Після цього я пів години переконував Зеленського, щоб велася офіційна стенограма цієї не приватної зустрічі. Я вимагаю від Зеленського, який декларує прозорість, оприлюднити цю стенограму. Українці мають право знати хто насправді ними керує і як за зачиненими дверима вирішувалася доля країни. Це було дуже убоге дійство! Особливо коли Андрій Богдан смикав Зеленського за штани чи рубашку, коли той хотів щось сказати. Через кілька годин Президент призначив свого наглядача-смикача головою адміністрації.

На зустрічі Зеленський не відповів на жодне моє пряме запитання:

- про зниження тарифів,

- про перегляд угоди з МВФ,

- про продаж землі,

- про закон про імпічмент і ТСК,

- про спроби скасування закону про мову,

- про скорочення до 250 депутатів.

Президент Зеленський втягує країну в авантюру не в інтересах громадян, оскільки добре знає, що шансів змінити завтра в Раді виборчу систему нульові. Якщо вибори відбудуться за старим законом без скасування мажоритарки як головного джерела політичної корупції в краіні і без відкритих виборчих списків - нова Рада буде наповнена старими політичними корупціонерами, які вже «прикормили і прикупили» собі мажоритарні округи.

За результатами 3-годинних консультацій із Зеленським я попереджаю українців, що Україна - за крок від реваншу регіоналів. Перше, що зробить новий парламент, якщо ми мовчатимемо - скасує закон про українську мову і прийме закон про продаж землі іноземцям.

Незважаючи на те, що указ про розпуск парламенту не конституційний, наша команда йде на вибори. Ми ніколи не боялися ні людей, ні виборів! Ми йдемо, щоб у новому парламенті зупинити реванш регіоналів, не дати скасувати закон про українську мову і не допустити продажу землі.

Водночас спроба узурпації влади не повинна залишитися безнаказаною. Тому вже завтра ми ініціюємо збір підписів під зверненням до Конституційного суду про визнання неконституційним указу Зеленського.

Застерігаємо українців, що систематичне порушення новим Президентом зі старту Конституції і законів України загрожує дестабілізацією держави та керованим хаосом, не виключено в інтересах Москви. Шабаш регіональних відьом у Раді під час інавгурації Зеленського - вперше з січня 2014 року - показав, що країна опинилась на порозі контрреволюції.

Зеленський із президента надії швидко перетворюється на президента хаосу і розвалу держави.

Ми рішуче заявляємо: реванш регіоналів і Москви не пройде!»

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