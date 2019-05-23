На сайті Зеленського з’явилась ще одна петиція – про звільнення адвоката Коломойського з посади головного адміністратора Зеленського

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Вже 3 тисячі підписів є. Усього потрібно 25 тисяч.


Наводимо текст петиції:

№22/053772-еп

Автор (ініціатор): Качор Андрій Володимирович

Дата оприлюднення: 23 травня 2019

ПЕТИЦІЯ

Звільнити БОГДАНА Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України

Андрій Йосипович Богдан не має права займати посаду глави Адміністрації Президента України на підставі Закону України «Про очищення влади».

У періоди 17.03.2010 – 14.02.2011, 11.07.2013 – 05.03.2014 Богдан А.Й. працював на посаді Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, відповідно до розпоряджень КМУ за підписом Азарова М.Я (від 17.03.2010 № 453-р, від 11 липня 2013 р. № 500-р).

Розпорядженням КМУ від 05.03.2014 року №119-р за підписом Яценюка А.П. звільнено Богдана А.Й. за власним бажанням.

Частина третя статті 1 Закону України «Про очищення влади» зазначає, що протягом 10-ти років (тобто до 16.10.2024) з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону (тобто не пройшли перевірку).

Стаття 3 Закону зазначає:

Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Зокрема у пункті 5 частини першої цієї статті зазначена посада – Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Відповідно Богдан Андрій Йосипович загалом був більше року на зазначеній посаді Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (18,5 місяців), а також не звільнився за власним бажанням у зазначений період.

Згідно зі статтею 2 Закону заходи щодо очищення влади (люстрації) здійснюються щодо посади Глави Адміністрації Президента України в тому числі.

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563, передбачає:

Пункт 42. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону.

Пункт 43. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує».

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.

ДИВ. ТАКОЖ: Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси


"ОБКОМ"

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23 Мая 2019 22:43

 

 

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