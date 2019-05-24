«Слуга Батьківщини»: в БПП вважають, що Тимошенко готує нову «ширку» - цього разу з Зеленським

У Зеленського-Коломойського, без сумніву, врахують сумний приклад Януковича, який відмовився від пакту з Тимошенко.

Партія «Батьківщина» та «Слуга народу» попередньо домовились про коаліцію у наступному скликанні Верховної Ради України за умови високої посади Юлії Тимошенко. Про це в ефірі Прямого заявив народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Павло Різаненко.

«Я провів декілька виборчих кампаній, в тому числі власну, по мажоритарній системі. І не буде такого представництва від «Слуги народу» саме по мажоритарній системі. На сході багато мандатів візьме «Опозиційна платформа», на заході і в центрі – колишній «помаранчевий» табір, особливо якщо вони будуть узгоджувати кандидатів. І відповідно, мій прогноз такий, що у партії Зеленського буде 175-180 мандатів, не більше 200. І йому прийдеться створювати коаліцію. З ким? Так само було заявлено, що ні в якому разі коаліція не буде створена з колишнім «Опозиційним блоком», тобто це «Опозиційна платформа», і з «Солідарністю» Порошенка», - сказав він.

«Відповідно, згідно соціології, партії, які проходять на даний момент, то це «Батьківщина», це партія Смешка, це новостворена партія Вакарчука. Найбільша кількість голосів серед цих трьох – мабуть, «Батьківщина», 40-50 мандатів. І тому, навіть спостерігаючи за тим, що відбувалося вчора в Раді (22 травня, під час голосування за ЗЕконопроекти – «Обком»), певні підігрування, то я думаю, що, мабуть, попередньо вже є певні домовленості саме між «Слугою народу» і «Батьківщиною» щодо майбутньої коаліції. Але це тільки плани», - сказав нардеп.

- Чи це не означає, що Юлія Володимирівна буде претендувати на посаду прем’єра? – пролунало питання

- Або голови Верховної Ради, - відповів Різаненко.

Від «Обкому»: Нагадаємо, «ширка» - це проект Юлій Тимошенко 2009 року по розподілу влади між нею та Януковичем. Докладно ця ганебна історія описана Сергієм Лещенком у «ШиркаГейт». Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 2029 року» від 24 квітня 2014 року (наводимо початок тексту):

«Повний пакет доказів змови Янукович зберігав у резиденції Межигір'я. Після втечі «єнакіївського м'ясника» файли «ширки» потрапили в розпорядження «Української правди», тому ми лише зараз публікуємо ці документи. За місяць українські громадяни обиратимуть президента на найбільш драматичних виборах в історії держави, проведення яких стало можливим після загибелі сотні патріотів. Тому, ідучи на дільницю, виборець має знати всю правду про політиків, навіть якщо вона видається комусь неприємною…» (кінець цитати)