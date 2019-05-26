Завтра в Одесу повернуться моряки, яких тримали у Єгипті з минулого року

П'ять українських моряків танкера «Sea Shark» повертаються в Україну.

Про це РБК-Україна повідомили в фонді допомоги морякам «Ассоль».

Як повідомляється, 5 українців з екіпажу затриманого збройними силами Єгипту в грудні минулого року танкеру «Sea Shark» в понеділок, 27 травня, прибудуть в Одеський аеропорт. Судно з моряками утримувалося в районі Айн-Сохна.

«Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому», - розповіли у фонді.

Зазначається, що екіпаж затриманого судна складався з 31 людини, серед яких 17 українців. Також на борту танкеру перебувають громадяни Індії, Філіпін, Шрі-Ланки та Азербайджану.

За словами екіпажу, танкер «Sea Shark» був затриманий Військово-морським флотом Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року.