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Луценко розповів, коли піде «до людей»

Людям прийдеться зачекати.


Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, коли піде у відставку.

«Я вважаю, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента. Але це не означає, що в один день всі мають піти у відставку, бо Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто дещо пізніше повинен прийняти відповідне рішення», - заявив Луценко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє Українська правда.

За його словами, він вже вирішив, що робитиме далі.

«Для себе таке рішення я прийняв, вважаю, що моє завдання разом із колегами з правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, але і чесні парламентські вибори, і після цього я піду у політику – не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України», – розповів Луценко.

«Моє бачення у тому, щоби в країні цінували людей за справи, а не за слова, за конкретні вчинки, за вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу 3-річного перебування в ГПУ на себе, потім повернуся туди, звідки прийшов, – до людей», - зазначив генпрокурор.

За його словами, він не боїться втратити «будь-яку депутатську недоторканність».

«Завжди вважав, що центр української політики знаходиться не під куполом Верховної Ради, а на вулиці, там, де вона насправді слугує людям», - сказав Луценко.

На уточнююче питання ведучого про дату відставки, Луценко відповів наступне:

«Вибори до парламенту відбудуться в 20-х числах липня, відповідно, новообраний парламент сформує свої керівні органи, складе коаліцію, обере уряд, і після цього прийме рішення про нового генерального прокурора».

Нагадаємо, раніше у команді Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.

Сам Луценко заявив, що готовий поділитися з Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.

Луценко також заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це «нормально».


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 07:39

 

 

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