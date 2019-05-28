В ЄС звернули увагу на дефолтну ідею Коломойського

Україні у фінансовому питанні варто покладатись на МВФ і таких партнерів, як Євросоюз. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний директор Європейської Комісії щодо переговорів з розширення і європейської політики сусідства Крістіан Даніельссон, коментуючи нещодавній заклик Коломойського оголосити в Україні дефолт.

«Ми наполегливо рекомендуємо Україні, так само як і всім іншим країнам, і всім іншим країнам, що знаходяться у схожій ситуації, покладатись на МВФ і таких партнерів, як ЄС, для того, щоб мати достатньо коштів аби обслуговувати зовнішній борг», — сказав дипломат, передає кореспондент УНН.

З його слів, під час наших сьогоднішніх зустрічей з представниками української влади не було жодних сигналів про те, що українська сторона не поділяє цих поглядів.

«Навпаки, ми отримали враження, що українська сторона, наші співрозмовники чи то в АП, чи то в уряді, повністю поділяють наші погляди», — зазначив Даніельссон.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що питання про оголошення дефолту командою Зеленського не розглядається.