США не визнаватимуть російські паспорти, видані на окупованій території Донбасу та в Криму

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода під час телефонного брифінгу в Брюсселі, американський дипломат сказав, що вважає роздачу російських паспортів українським громадянам на сході України «провокативним кроком». При цьому він не думає, що українці масово підуть за цими паспортами, бо «вони і так достатньо страждають від російської окупації на Донбасі».

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україну і її західні союзники.