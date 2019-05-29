Екс-топ-«регіонал» Єфремов за гратами з чоловічою ніжністю згадує Зеленського, Жеку Кошевого і усіх хлопців «Кварталу»

Ясна річ: три роки ув’язнення не жарт, шкільного трудовика згадаєш.

Екс-«регіонал» Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, розповів, що команду Володимира Зеленського ще кілька років тому цікавили питання державного рівня.

В інтерв'ю для «Громадського» він розповів про своє знайомство з Зеленським.

«Вперше я з ним зустрівся на ювілеї Кучми років вісім назад (імовірно, йдеться про 75-річчя Леоніда Кучми, яке відзначали в 2013 році – ред.). Зібралася велика компанія хлопців із «Кварталу», і ми з ними розмовляли», – зазначив він.

«Я б сказав, що цей хлопець вміє слухати і вміє чути. Я і до цього часто спілкувався з артистами різного рівня. Але настільки він глибоко вслухався в розмову, намагався дійти до глибини питань, які обговорювалися», – додав Єфремов, який був головою фракції Партії регіонів у 2010-2014 роках.

«А питання піднімалися досить серйозні, адже я представляв парламент», – уточнив він.

Єфремов зазначив: «Це була цікава розмова. І не лише з Зеленським, у нього і команда дуже цікава. Той же Женя Кошовий».

(колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на лаві підсудних у Старобільському суді, Луганська область, 24 травня 2019 року)

«Їх цікавили питання чисто державного рівня. Мене тоді це здивувало. Сьогодні вже не дивує», – зізнався він.

При цьому на питання, чого він чекає від влади України, Єфремов відповів: «Я очікую, що суд стане на сторону закону і прийме законне рішення».

«Протягом трьох років мені не можуть пояснити і не можуть навести жодного доказу, що я порушив, в зв'язку з чим мене утримують у в'язниці. І коли я задаю питання стороні звинувачення і суддям, то вони лише мовчать і ховають очі», – зазначив він.

«Я йду виключно законним шляхом, не чекаю привілеїв. Але, на мій погляд, хтось повинен відповісти за те, що три роки людину, яку ні в чому не можуть звинуватити, утримують у СІЗО», – заявив Єфремов.