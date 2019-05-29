Спікер РФ РФ пропонує повернути Україні Крим, покарати російських терористів за участь у війні на Донбасі, відшкодувати Україні збитки

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко пропонує почати діалог з Україною «з чистого аркушу».

«Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать. Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше» (кінець цитати).