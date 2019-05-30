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На Рівненщині розбився військовий вертоліт: є загиблі

Вчора, 29 травня, о 23:27, під час учбово тренувального польоту на Рівненщині розбився вертоліт Мі-8.


Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Прямий.

У результаті катастрофи загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.

На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії.

Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.


"ОБКОМ"

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30 Мая 2019 08:35

 

 

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