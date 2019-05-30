Кононенко вийшов з партії свого друга Порошенка – бо став «ліфтером»

Перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко сплутав «партійний ліфт» з «соціальним ліфтом».

Свій вчинок соратник екс-президента пояснив так:

«Я був і залишаюся прибічником європейського і євроатлантичного вектору розвитку країни, тому робитиму все від мене залежне, щоб захистити вибір українського народу. Цілковито поділяю прагнення партії «Європейська солідарність» бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй.

Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні.

Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення «соціальних ліфтів» в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати», - написав Кононенко у Facebook.

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