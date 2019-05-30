Капітаном корабля, який втопив у Будапешті теплохід, виявився українець

Громадянин України є капітаном річкового теплохода «Viking Sygin», який зіткнувся з прогулянковим судном «Русалка» в Будапешті, в результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.

Про це повідомляє hvg.hu.

Представник угорської поліції на прес-конференції заявив, що українець очолював екіпаж «Viking Sygin», який виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт.

Він також зазначив, що у капітана великий досвід роботи. Поліція вже допитала екіпаж, але подробиць допиту не оприлюднила. Поліція відкрила кримінальну справу, однак, поки ніяких звинувачень нікому не пред'являли.

Поліція також оприлюднила нове відео, на якому можна побачити, як Viking Sygin на швидкості наздоганяє «Русалку» і врізається в неї, після чого прогулянковий теплохід перевертається на бік.

Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що «Русалка» впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Лише через десять хвилин після аварії був посланий сигнал лиха, але хто його послав, поліція не з'ясувала.

Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину і 29 метрів у ширину.

Прогулянковий човен «Русалка» затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

На борту судна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сім вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.