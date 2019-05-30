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Патріарх Варфоломій: присутність Московського патріархату в Україні шкодить національним інтересам країни

Москва відповідальна за невдачі України в питанні отримання церковної незалежності, переконаний Вселенський патріарх.


Присутність Московського патріархату в Україні шкодить національним інтересам країни. Про це Вселенський патріарх Варфоломій заявив в інтерв'ю болгарському інформаційному агентству БГНЕС, повідомляє Lenta.UA.

Він переконаний, що за всі невдалі спроби України отримати церковну незалежність від Росії повну відповідальність несе саме Москва. «Розколи, які були створені в минулому столітті, пов'язані з бажанням Російської церкви не допустити церковної незалежності», - зазначив Варфоломій.

Вселенський патріарх закликав не забувати про останні соціально-політичні зміни в Україні.

«Крім незалежності країни і створення нової держави Україна в 1991 році, після анексії Криму в 2014 році, умови для російської присутності в Україні стали ще більш складними. Шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату небажаним і завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу», - резюмував Варфоломій.


"ОБКОМ"

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30 Мая 2019 15:44

 

 

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