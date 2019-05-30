«Комбат» і МХАТ: терорист Прилєпін повідомив московським театралам, що на Донбасі живуть «хохли»

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Колишній «замполіт»-«замкомбата» бойовиків ОРДО Женя «Захар» Прилєпін, який минулого року став завлітом театру МХАТ, днями зустрівся з московською інтелігенцію.

Про це повідомило видання «Остров», яке розмістило відповідне відео. Так, зі сцени МХАТу Женя розповив таке (цитуємо мовою Прилепіна):

«Есть, конечно, реально малоросский характер. Мы втихую с Сашей Казаковым (колишній російський радник ліквідованого ватажка «ДНР» Захарченка – «Обком») об этом говорили. Мы-то русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря. Даже Александр Владимирович Захарченко. Но он был большой, как парус, как песня. А в целом, они, конечно, хохлы! Даже донецкие... все они» (кінець цитати).

Публіка зареготала.

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