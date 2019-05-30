За півроку діяльності свого міністерства Фріз примудрилася не витратити жодної бюджетної копійчини

Цім унікальним досвідом Ірина Фріз вирішила поділитися з «Обкомом».

На пошту редакції сьогодні надійшов такий лист від прес-службу Міністерства у справах ветеранів:

«За півроку діяльності Міністерства у справах ветеранів не було витрачено жодних бюджетних коштів» - Ірина Фріз

«28 травня Міністерству у справах ветеранів виповнилося шість місяців. Ми – наймолодші в Уряді, що має як плюси, так і мінуси. За цей період відбулося становлення», - зазначила Ірина Фріз і додала, що на все, що було зроблено за ці півроку, не було витрачено жодних бюджетних коштів.

Разом з тим варто зазначити, що команда Міністерства не втрачала час в очікуванні на фінансування, здійснюючи обсяг роботи, який можна було зробити без грошей держави та міжнародних донорів. В першу чергу йдеться про законодавчу роботу…

За цей час було проведено 315 зустрічей з ветеранами та ветеранськими організаціями, здійснено 24 робочих поїздки. А також підписано 2 міжнародних меморандуми та 11 меморандумів про співробітництво з ОДА», - говориться у урочистому листі міністерства.

Від «Обкому»: 315 зустрічей за півроку – тобто 52 зустрічі за місяць, кожного тижня – робоча поїздка… І на усю цю діяльність – «жодних бюджетних коштів»! У штаті міністерства – 225 одиниць. Теж, мабуть, зарплату не з бюджету отримують. Приміщення взимку опалювати, електрика, пальне для автівок, каналізація - це теж без бюджетних коштів. Унікальний досвід – заслуговує на поширення.

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