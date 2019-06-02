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У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

У Харкові біля Палацу спорту, де проходить з'їзд партії місцевого мера Геннадія Кернеса та одеского міського голови Геннадія Труханова «Довіряй ділам», влаштували акцію протесту.


Як повідомляє МедіаПорт, учасники акції скандують «Ганьба» тим, хто проходить всередину палацу за запрошенням.

Навколо місця проведення з'їзду чергують поліцейські, на вході перевіряють запрошення та сумки.

Участь у акції протесту беруть представники «Нацкорпусу», які утворили свій кордон, щоб люди, які йдуть до Палацу, не мали можливості уникнути «коридору ганьби». Через це перед входом утворилася тиснява.

Вздовж центрального входу до Палацу спорту «Нацкорпус» розгорнув стяг «Стоп реваншу».

На вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році.

Згодом «Нацкорпус» перемістився до пам'ятника Жукову.

Поліція спробувала розігнати учасників акції біля пам'ятника, застосувавши газ.

Проте згодом пам'ятник Жукову знесли.


Українська правда

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02 Июня 2019 14:11

 

 

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