НАЗК просить Верховну Раду припинити повноваження нардепа від БПП

Підстава - рішення суду щодо визнання факту сумісництва, вперше прийнятого щодо народного депутата.

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до голови Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народного депутата:

«За результатами моніторингу Національним агентством дотримання народними депутатами вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення складено 38 протоколів про адміністративні правопорушення. З них 7 стосувались випадків порушення статті 172-4 КУпАП – вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Під час розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене цією нормою, складеного стосовно народного депутата України Федора Негоя, Печерський районний суд міста Києва констатував факт порушення вимог пункту 2 частини першої статті 25 Закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-4 КУпАП. Водночас провадження у вказаній справі закрито за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Водночас вимоги щодо несумісності депутатського мандата встановлені також статтею 3 Закону України «Про статус народного депутата України». Згідно з пунктом 6 частини першої цієї статті народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

А також відповідно до частини четвертої статті 81 Конституції України у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

У зв’язку з цим Національне агентство звернулось до Голови Верховної Ради України з проханням надати доручення профільному Комітету Верховної Ради опрацювати відповідні матеріали щодо вчиненого народним депутатом порушення вимог Конституції та законів України стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності з наданням відповідного висновку Голові Верховної Ради України для подальшого звернення в установленому порядку до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Відповідно до частини третьої статті 78 Конституції України, положень статей 6 та 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат не лише має права, встановлені чинним законодавством, а й обов’язки, в тому числі він зобов’язаний додержуватись положень Конституції та законів України, присяги народного депутата України, вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, встановленими законом», - говориться у зверненні НАЗК.