У неділю почне курсувати дизель Мукачево – Кошице - Мукачево: квітки вже у касах

Сьогодні, 6 червня, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди №960/961, 962/963 Кошице (Словаччина) – Мукачево – Кошице, які курсуватимуть з 9 червня.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці»:

«Вартість квитка складе еквівалент 7,5 євро. Квитки можна придбати у міжнародних касах.

Щоденно за напрямком евроколією курсуватимуть два дизель-поїзди ZSSK. «У Мукачево ці поїзди матимуть зручне стикування із поїздами до практично всіх регіонів України. Зі словацького боку буде зручне стикування з поїздами Інтерсіті та нічними поїздами до Праги, Братислави та інших міст ЄС», – розповів директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан.

Поїзд № 960/961 Кошице – Мукачево відправлятиметься о 09:10 та прибуватиме до Мукачево о 14:00. У зворотному напрямку поїзд виправлятиметься з Мукачево о 14:54 та прибуватиме до Кошице о 18:13.

Поїзд № 962/963 Мукачево – Кошице відправлятиметься о 12:01 та прибуватиме до Мукачево о 16:42. Зворотно поїзд вирушатиме о 18:20 та прибуватиме до Кошице о 21:33.

Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна над Тисою.

Розклад вказаний за місцевим часом, а детально з ним ознайомитися можна на сайті «Укрзалізниці».