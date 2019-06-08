Сергій Притула вирішив «поставити свою репутацію» на партію Вакарчука

Відомий телеведучий Сергій Притула балотуватиметься у Верховну Раду України за списком партії «Голос» музиканта Святослава Вакарчука.

Про це Притула повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook:

«Якби мені подобалося те, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я, мабуть, цього б не робив. Виходити з власної зони комфорту не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити… Я перший раз за майже 38 років готовий поставити свою репутацію на шальки терезів. Із цією командою я впевнений, що те, як я бачу розвиток країни, можна реалізувати», – сказав Притула.

Також він підкреслив: «Святослав кликав мене в першу десятку, але я попросив поставити себе на 30-те місце».